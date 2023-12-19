Дмитрий Маликов назвал причину смерти "Пухляша" Дмитрия Красилова
Певец Дмитрий Маликов простился в соцсети с коллегой - актером, шоуменом и танцором, известным как Пухляш.
Дмитрий Красилов скончался на 30-м году жизни.
Как написал в своем Telegram-канале Маликов, причиной смерти Пухляша стала сердечная недостаточность.
"Эх, тезка, тезка! Как же ты так? 29 лет всего… добрый, позитивный открытый парень... и ушел", - сетует исполнитель.
"Верный мой помощник в 17 году", - подписал музыкант размещенное на канале свое фото с Красиловым.
Ранее уход Дмитрия прокомментировали Гарик Харламов и Лолита Милявская.