«Роли были хорошие»: Охлобыстин о творческом пути Артура Смольянинова* в России

«Он всегда работал, обеспечивал себя, маму. И все роли у него были хорошие. Но он, к сожалению, обнулил свои успехи. Вот как сейчас смотреть «9 роту»? Просто неприлично. Он не осознавал – сначала ляпнул, его осудили. В нем взыграла гордость, и он жестко ответил», — пояснил Охлобыстин.