Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери Арианне BMW

Актриса Анна Хилькевич в своем Instagram опубликовала видео с дня рождения 8-летней дочери Арианны, которой она решила подарить люксовый автомобиль.
"Такого не ожидал никто, у Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль. Только взгляните на лицо именинницы - она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока - расскажу о ее эмоциях. Теперь можно сказать уверенно: праздник удался", - заявила Хилькевич.
Недавно актриса поблагодарила дочь за мотивацию к изучению детской психологии и открытию детского сада. Хилькевич назвала свою дочь уникальной и многогранной личностью. По словам актрисы, Арианна, несмотря на свой возраст, может "стиснуть зубы" в нужный момент и проявить силу воли.
Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда "Универа" признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание "сделать счастливым" еще одного ребенка.