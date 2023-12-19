Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери Арианне BMW

"Такого не ожидал никто, у Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль. Только взгляните на лицо именинницы - она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока - расскажу о ее эмоциях. Теперь можно сказать уверенно: праздник удался", - заявила Хилькевич.