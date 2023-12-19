Mash: Телеведущую Юлию Бордовских госпитализировали с симптомами коронавируса
Российская телеведущая и журналистка Юлия Бордовских экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.
У нее типичные для коронавирусной инфекции симптомы: высокая температура, слабость и кашель. По данным Telegram-канала Mash, экспресс-тест, однако, не выявил COVID-19.
Канал уточняет, что телеведущая не сразу обратилась к врачам - только когда не получилось вылечиться самостоятельно. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.