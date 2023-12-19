Shot: актрису Плаксину прооперировали из-за гангренозного аппендицита

Звезду фильма "Елки" Елену Плаксину госпитализировали с перитонитом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. По данным источника издания, актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Из-за воспаления брюшной полости жизнь Плаксиной находилась под угрозой. С помощью лапароскопической операции, рассказал источник, ей удалили аппендицит. После проведенной операции у актрисы прошли болевые ощущения в животе, а температура нормализовалась. Сейчас Плаксина уже выписана из больницы и выходит на сцену театра "Современник", где является ведущей актрисой. Кинозрителю Елена Плаксина известна по роли в пяти частях фильмов "Елки". Кроме того, она снималась в фильмах "Ласточкино гнездо", "Вне игры", "Идентификация". Накануне телеведущая Юлия Бордовских была экстренно госпитализирована в Москве. У 54-летней Бордовских, по данным СМИ, на днях появились слабость, кашель, озноб и высокая температура.