Тело найдено под окнами: умер известный российский стилист Роман Смирнов

Звездный стилист Роман Смирнов перед смертью зашел в гости к подруге, которой пожаловался на неразделенную любовь. Они вместе вышли на перекур на лестничную клетку. После разговора девушка вернулась в квартиру, а стилист решил остаться в подъезде. Вскоре знакомая начала переживать за Смирнова. Она вышла в подъезд и увидела мертвое тело Романа под окнами дома, передает РЕН ТВ. Друзья и коллеги стилиста в шоке от случившегося. Они выражают свои соболезнования близким Смирнова. Роман Смирнов был очень успешен в профессии. Он работал с такими звездами, как Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая и другими. Кроме того, стилист давал мастер-классы.