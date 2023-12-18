Продюсер Пригожин предложил дать Урганту второй шанс

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что зрители и телевидение многое потеряют, если телеведущий Иван Ургант перестанет появляться на экранах. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru. Пригожин отметил, что ошибиться может каждый человек. Необходимо дать Урганту второй шанс, полагает продюсер.

Пригожин предложил дать Урганту второй шанс
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По его словам, телеведущий никогда не позволял себе антироссийских высказываний.

«Он не покрывал грязью нашу страну, как делали это некоторые негодяи, уехавшие из России. По крайней мере я такого не видел и не слышал», - добавил Пригожин.

Ранее Ургант пожаловался на нехватку работы после ухода с Первого канала. Артист признался, что берется почти за любые предложения, напоминает «Радиоточка НСН».

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