Пригожин предложил дать Урганту второй шанс

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что зрители и телевидение многое потеряют, если телеведущий Иван Ургант перестанет появляться на экранах. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru. Пригожин отметил, что ошибиться может каждый человек. Необходимо дать Урганту второй шанс, полагает продюсер.