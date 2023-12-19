Марина Александрова опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Марина Александрова так редко показывает своего мужа, что ее поклонники теперь задаются вопросом: кто этот брутальный брюнет в шапочке рядом с ней.

Марина Александрова из тех звезд, которые ревностно оберегают покой своей семьи от излишнего внимания прессы и поклонников. После громкого романа с Александром Домогаровым и брака с Иваном Стебуновым актриса предпочитает не афишировать свои отношения с мужем Андреем Болтенко, поэтому редкие фото с ним всегда радуют ее поклонников (тех, кто сразу узнает режиссера).

На этот раз Марина показала, как проводит время с супругом в преддверии Нового года. Для черно-белого снимка, который Александрова показала в сети, они с Андреем позировали стоя на парковой аллее и трогательно обнимаясь. Снежный пейзаж, высотные здания и счастливые глаза влюбленной пары — вот, что увидели фанаты Марины на ее первом за долгое время совместном фото с мужем.

Напомним, что Александрова и Болтенко впервые встретился в 2006 году на фестивале «Пять звёзд» в Сочи, но тогда их знакомство развития не имело. Лишь спустя несколько лет между парой завязались романтические отношения. Известно, что какое-то время актриса встречалась с режиссером, а после рождения общего ребенка вышла за него замуж. Сейчас супруги воспитывают сына Андрея и дочь Екатерину.