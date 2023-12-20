Пухляш из клипа Little Big мог умереть из-за эндокринопатии

Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.

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«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza.

Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц.