Пухляш из клипа Little Big мог умереть из-за эндокринопатии

Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.
«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza.
Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц.
Красилов умер в Москве 18 декабря. Ему было всего 29 лет. Накануне вечером ему стало плохо по пути с работы, его обнаружили мертвым в квартире, передает LIFE. URA.RU приводило информацию о том, чем знаменит Пухляш, а также писало о его биографии.