«Думала, что особенная»: Бородина ответила на критику Седоковой

Певица Анна Седокова, покинув телевизионное шоу «Последний герой», раскритиковала работу ведущей проекта Ксении Бородиной. Телеведущая ответила на недовольство Седоковой.

По словам Бородиной, ее абсолютно не интересуют упреки, которые она принимает в свой адрес. Критику она воспринимает как желание людей проявить себя за чужой счет. Седокова же звезде просто завидует.

— Ее сильно раздражало, что у меня гримеры и все условия, потому что я ведущая, а она приехала участницей. Но, видно, думала, что особенная, — рассказала ведущая шоу.

Она также отметила, что Седокова часто стремится выдать себя за другого человека, скрывая себя настоящую. Вне камеры она предстает совершенно иной.

— На камеру и без — два разных человека. А в целом, удачи ей, — подытожила звезда на своей странице в социальной сети.