Тома Круза заметили на тайном свидании с девушкой из России

Голливудский актер Том Круз был замечен на тайном свидании с россиянкой Эльсиной Хайровой. Об этом сообщает The Sun.

61-летний актер встречается с 36-летней Эльсиной Хайровой — дочерью известного российского депутата и бывшей женой олигарха, занимающегося бриллиантами. Пару заметили на свидании в Лондоне . Обед обошелся актеру приблизительно в почти 57 тысяч рублей.

«С тех пор как они приехали в Лондон, они постоянно куда-то ходят, и никто их не замечает. На прошлой неделе они отправились на тайное свидание в Winter Wonderland, чтобы насладиться достопримечательностями», — рассказал инсайдер издания.

Том Круз встречался с Софией Вергарой несколько месяцев в 2005 году. Их роман закончился после того, как Круз встретил актрису Кэти Холмс. В ноябре 2006 года Круз женился на Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у пары родилась дочь Сури.