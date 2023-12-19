Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров описал свою гардеробную фразой «маленький филиал ЦУМа». Соответствующее интервью появилось на Эльдара Джарахова.

56-летний артист в беседе с ифлюэнсером подтвердил, что у него в шкафу 4000 пар обуви. При этом он отметил, что по количеству изделий его обогнала канадская певица Селин Дион.

Кроме того, Киркоров рассказал, что площадь его гардеробной в доме составляет около 1000 квадратных метров. «Ты у меня в гостях не был, но я тебе еще прошлый раз предлагал заехать, посмотреть что-то для себя», — с иронией заявил он Джарахову.