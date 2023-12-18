Стало известно, кто занял место Сергея Соседова на шоу «За гранью»

Кто занял место Сергея Соседова на шоу «За гранью»?
На днях стало известно, что Сергей Соседов больше не будет вести шоу «За гранью» на телеканале НТВ.
Напомним, что музыкальный критик больше двух лет проникновенно выслушивал тяжелые истории людей с непростой судьбой. Соседов пытался им помочь и разобраться с проблемами. Теперь же его место занял Тимур Еремеев. Новый ведущий уже знаком зрителям телеканала.
Например, мужчина вместе с Кудрявцевой появлялся на шоу «Звезды сошлись». Еремеев с самого основания следил за проектом «За гранью» и теперь рад стать его частью. Он считает, что жизнь вне шоу-бизнеса, порой, тоже достойна экранизации.
Перед началом съемок он тщательно готовится к роли телеведущего. Тимур пересматривает предыдущие серии, чтобы настроится на работу.
«Программа — это попытка протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается», – сказал он.
Отметим, что пока Соседов никак официально не прокомментировал свою отставку. В Сети поговаривают, что у мужчины просто закончился контракт.
Ранее Сергей отмечал, что рад помогать людям решать их конфликты в этом остросоциальном проекте. Как вы считаете, Тимур справится с ролью телеведущего в проекте?