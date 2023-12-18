Стало известно, кто занял место Сергея Соседова на шоу «За гранью»

На днях стало известно, что Сергей Соседов больше не будет вести шоу «За гранью» на телеканале НТВ.

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Напомним, что музыкальный критик больше двух лет проникновенно выслушивал тяжелые истории людей с непростой судьбой. Соседов пытался им помочь и разобраться с проблемами. Теперь же его место занял Тимур Еремеев. Новый ведущий уже знаком зрителям телеканала.

Например, мужчина вместе с Кудрявцевой появлялся на шоу «Звезды сошлись». Еремеев с самого основания следил за проектом «За гранью» и теперь рад стать его частью. Он считает, что жизнь вне шоу-бизнеса, порой, тоже достойна экранизации.

Перед началом съемок он тщательно готовится к роли телеведущего. Тимур пересматривает предыдущие серии, чтобы настроится на работу.

«Программа — это попытка протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается», – сказал он.

Отметим, что пока Соседов никак официально не прокомментировал свою отставку. В Сети поговаривают, что у мужчины просто закончился контракт.