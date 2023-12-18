Из костюма гигантского цыпленка — на красную дорожку: как Брэд Питт стал звездой

Брэд Питт не думал о карьере в кино — он учился на журналиста, но затем решил резко изменить свою жизнь. Сегодня многие фильмы, в которых он снялся, считаются культовыми, актера любят миллионы зрителей по всему миру, но не все знают, что в Голливуде он начинал как разнорабочий и промоутер в костюме цыпленка. Вспоминаем, каким был творческий путь Брэда Питта, и рассказываем, каких премьер с его участием ожидать.

Из костюма гигантского цыпленка — на красную дорожку: как Брэд Питт стал звездой
© ТАСС

Уильям Брэдли Питт родился в небольшом городе Шони в Оклахоме, но вскоре его семья переехала в штат Миссури, где и прошло все детство будущего актера. Родители Уильяма с искусством не были связаны: мать работала учительницей, отец — менеджером в компании по грузоперевозкам. По словам Питта, они были очень религиозными людьми и пытались приобщить к вере сына, поэтому он пел в церковном хоре. В подростковые годы увлекался спортом, посещал клуб дебатов и различные кружки.

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Мечты стать актером у Питта не было, поэтому, окончив школу, в 1982 году он отправился изучать журналистику и рекламное дело в Миссурийский университет. Но чем ближе была защита диплома, тем чаще он задумывался, что занимается не тем. Во время учебы парень увлекся кино и за пару недель до выпуска из университета принял решение бросить все и уехать туда, где его снимают: в Лос-Анджелес

Уильям загорелся идеей стать актером. Он взял псевдоним Брэд Питт, близкий по звучанию к его настоящему имени, записался на уроки по технике речи и актерскому мастерству. Только вот Голливуд к приезду будущей звезды был пока не готов: первое время в Лос-Анджелесе Брэд Питт работал водителем, курьером, перевозчиком мебели и промоутером в фастфуде El Pollo Loco — он переодевался в ростовой костюм цыпленка и зазывал прохожих в кафе. 

Мечта сбывается и не сбывается 

На экране Питт дебютировал в 1987-м: ему досталась роль официанта в фильме "Нейтральная полоса" (Питер Уэрнер) — настолько эпизодическая, что актера даже не указали в титрах. После он мелькнул еще в нескольких проектах. Своеобразным прорывом стало приглашение на небольшие роли в очень популярные в те годы сериалы "Даллас" (в 1987-м) и "Джамп-стрит, 21" (в 1988-м), последний из которых сделал звездой Джонни Деппа.

Уже в 1988 году Брэду Питту доверили первую главную роль: в фильме черногорского режиссера Божидара Николича "Темная сторона солнца" он сыграл Рика, молодого человека с редкой болезнью кожи, которая не позволяет ему появляться на свету. Однако проект надежд не оправдал — ту часть Югославии, где проходили съемки, охватила гражданская война, и большая часть отснятого материала считалась утерянной. Картина вышла лишь в конце 1990-х на кассетах, когда актер уже был знаменитым.

На рубеже 1980-х и 1990-х Питт продолжал появляться во второстепенных ролях в сериалах, как вдруг его пригласил на съемки Ридли Скотт. В роуд-муви "Тельма и Луиза" (1991) начинающий актер сыграл обаятельного вора Джея Ди, в которого влюбляется одна из главных героинь. После любовной сцены с Джиной Дэвис в Голливуде о нем заговорили как о новом секс-символе. Примечательно, что эта роль могла достаться Джорджу Клуни — он пробовался на нее пять раз.

Клуб любимчиков Голливуда и никаких правил

Переломным для Брэда Питта стал 1994 год — он сыграл одного из главных героев в мистической драме Нила Джордана "Интервью с вампиром". Картина получила несколько наград, а актер — свой первый приз, премию канала MTV. В этом же году фильм "Легенды осени" (Эдвард Цвик) принес Питту первую номинацию на "Золотой глобус" — за роль запутавшегося в своих стремлениях Тристана.

С тех пор перед актером были открыты все двери. Вместе с Морганом Фрименом он снимался у Дэвида Финчера в триллере "Семь" (1995), вместе с Робертом де Ниро и Дастином Хоффманом — в криминальной драме "Спящие" (1996) Барри Левинсона. В антиутопии Терри Гиллиама "12 обезьян" Питт сыграл Джеффри, ярого защитника животных, и получил "Золотой глобус" как лучший актер второго плана, а еще первую персональную номинацию на "Оскар". 

Завершились 90-е для Питта триумфально — выходом двух хитов: "Знакомьтесь, Джо Блэк" (Мартин Брест, 1998) и "Бойцовский клуб" (Дэвид Финчер, 1999). Готовясь к роли бунтаря Тайлера Дердена, актер освоил тхэквондо и борцовские техники, а еще сидел на высокобелковой диете, чтобы нарастить мышцы. У Тайлера в фильме сколот зуб, и, согласно одной из распространенных версий, Питт действительно получил это повреждение во время съемок (сам актер ситуацию не комментировал).

Приобретенные навыки пригодились Брэду и в "Большом куше" (2000): ему снова пришлось боксировать, теперь уже в образе Микки-цыгана. Роль "цыгана" Питт получил после того, как режиссер фильма, британец Гай Ричи, выяснил, что Брэд не может достоверно сымитировать лондонский акцент (действие фильма происходит в Лондоне). Но Питт так сильно хотел сняться у Ричи, что сценаристом пришлось "докрутить" образ Микки и сделать его мигрантом.

Мистер и миссис Джоли Питт

В 2000–2010-х Брэд Питт продолжал активно сниматься в гангстерских и криминальных фильмах, среди наиболее популярных — "Одиннадцать друзей Оушена" (Стивен Содерберг, 2001) и два сиквела к нему, "Шпионские игры" (Тони Скотт, 2001), "После прочтения сжечь" (братья Коэн, 2008), "Бесславные ублюдки" (Квентин Тарантино, 2009). Еще он сыграл воина Ахиллеса в исторической драме "Троя" (Вольфганг Петерсен, 2004) — ради этой роли актер полгода обучался владению мечом. По иронии накануне съемок он повредил ахиллово сухожилие, из-за чего их пришлось сдвинуть на пару недель.

С середины нулевых Питт занялся продюсированием, одной из первых поддержанных им работ стал триллер Мартина Скорсезе "Отступники" (2006), получивший четыре награды "Оскар", в том числе главную — "Лучший фильм". Изначально планировалось, что Брэд сыграет в картине одну из главных ролей, но от нее отказался ради съемок в "Вавилоне" (2006) Алехандро Гонсалеса Иньярриту — актер был давним поклонником творчества мексиканского режиссера и хотел с ним поработать. Фильм был показан на кинофестивалях в Каннах и в Торонто, получил несколько номинаций на "Оскар" и был признан лучшим на "Золотом глобусе". Экранную супругу Питта сыграла Кейт Бланшетт. С этой актрисой Брэда связывает и другой важный проект — "Загадочная история Бенджамина Баттона" (Дэвид Финчер, 2008), в котором они вновь сыграли возлюбленных. Фильм о мужчине, который родился старым и всю жизнь молодел, получил 13 "оскаровских" номинаций и выиграл в 3 из них. Одна из наград была за лучший грим — 45-летнего Брэда Питта "состаривали" до возраста 80 лет и "омолаживали" до подростка. Иногда грим актера занимал около пяти часов, но по большей части он был цифровым — лицо Питта снимали крупным планом, фиксировали его эмоции и мимику, а затем с помощью компьютерной графики ими "оживляли" нарисованную голову необходимого возраста.

Особняком стоит комедийный боевик "Мистер и миссис Смит" (Даг Лайман, 2005): Брэд Питт и Анджелина Джоли играли пару наемных убийц, но постепенно их отношения перетекли из экранных в реальные (в этот же год актер развелся с Дженнифер Энистон после 5 лет брака). Питт и Джоли были вместе больше 10 лет — за эти годы у них появилось шесть детей: трое биологических и трое приемных (одного из них Анджелина усыновила еще до встречи с Питтом). Вторым и последним на сегодняшний день их совместным кинопроектом является фильм "Лазурный берег" (2015) — ностальгическая мелодрама о творческой паре, которая переживает кризис отношений. Помимо того что актеры сыграли главных героев, Джоли выступила режиссером и сценаристом картины, а Питт — одним из продюсеров. Спустя год Анджелина подала заявление на развод. 

Новые роли

В последнее десятилетие Брэд Питт активно занимается продюсированием (за всю карьеру на его счету уже более 70 проектов, среди самых известных помимо "Отступников" — "12 лет рабства", "Ешь, молись, люби", "Жена путешественника во времени"). В кадре он появляется реже, чем раньше. Питт снимался в боевике Дэвида Эйра "Ярость" (2014), в драме Адама Маккея "Игра на понижение" (2015), в триллере Роберта Земекиса "Союзники" (2016), но эти фильмы не принесли ему ни наград, ни номинаций на престижные премии.

Мощно реанимировало актерскую карьеру участие в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" (2017). Питт сыграл Клиффа Бута, друга и дублера главного героя Рика Далтона (в этого персонажа перевоплотился Леонардо Ди Каприо). За свою работу Брэд Питт как лучший актер второго плана получил все ключевые награды, включая "Оскар", "Золотой глобус" и премию BAFTA. Еще одна "голливудская" история, в которой снялся Питт, называется "Вавилон" (Дэмьен Шазелл, 2022) — проект никак не связан с одноименным фильмом, в котором актер играл прежде, он рассказывает об эпохе немого кино и ее закате.

Сейчас в производстве находится сразу несколько проектов с участием Брэда Питта. Один из них — психологический триллер "Волки" Джона Уоттса ("Человек-паук: Нет пути домой"). Информация о фильме пока держится в секрете, однако как сообщает GQ, Питт и Джордж Клуни сыграют двух детективов-одиночек, которым поручено одно и то же дело. Скорее всего, премьера состоится в 2024 году на Apple TV+.

Также Питт снимается в пока еще не имеющем названия фильме Джозефа Косински ("Обливион", "Дело храбрых") о гонках "Формулы-1". Агрегатор IMDb сообщает, что это будет история о гонщике, который вышел на пенсию и теперь готовит к соревнованиям преемника. 

На данный момент в фильмографии актера более 80 картин, некоторые из сыгранных им персонажей прочно вошли в поп-культуру. Признание и народная любовь, пожалуй, главная награда для актера, при этом "Оскар" за лучшую главную роль Брэд Питт пока так и не получил. Надеемся, все еще впереди.

Дарья Шаталова

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