Артисты опровергли слухи об эпидемии ОРВИ после фестивалей "Песня года" и "Жара"

Появившиеся накануне сообщения о том, что артисты российской эстрады массово подхватили ОРВИ после фестивалей "Песня года" и "Жара", оказались преувеличенными. РБК со ссылкой на самих исполнителей пишет, что большинство из них здоровы.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что простудные заболевания на фоне выступлений подхватили Лера Кудрявцева, Лариса Долина и группа "Раса". А вот Клава Кока, участвовавшая в мероприятиях, со слов ее представителя, здорова. Сергей Фадеев, директор певицы Алсу, рассказал, что ему известно о четырех заболевших артистах. Сама же Алсу чувствует себя хорошо.

Лолита Милявская рассказала журналистам, что о случаях ОРВИ после церемоний она ничего не слышала, сама она также не болеет.