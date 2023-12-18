Миронов рассказал о ссоре с Орбакайте во время знакомства

«Думаю: "Как же мне к ней подлизаться?" Надо же какие-то партнерские отношения наладить. И тут говорю: "Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня". Она спрашивает: "Какая?» Говорю: "Посмотри в глаза, я хочу сказать"», - поведал Миронов, добавив, что после этого Орбакайте не разговаривала с ним целую неделю.