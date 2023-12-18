Киркорова внес в черный список популярный модный дом

Певец Филипп Киркоров попал в черный список модного дома Balenciaga. Артист пытался купить брендовую вещь, в чем ему было отказано.

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«Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны [Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga]», – пояснил Киркоров в интервью адвокату Александру Добровинскому.

Артист пытался купить брендовую сумку в Дубае, но касса выдала запрет на продажу. В качестве причины отказа в обслуживании представители магазина назвали поддержку Киркоровым России и президента Владимира Путина.

Филлип Киркоров попытался приобрести вещь через друга. Однако и ему отказали. Впрочем, артист не слишком расстроился.

«Напугали голой жопой. Ну не будете – другие найдутся», – отметил певец.