Киркорова внес в черный список популярный модный дом
Певец Филипп Киркоров попал в черный список модного дома Balenciaga. Артист пытался купить брендовую вещь, в чем ему было отказано.
«Из французского офиса пришло письмо с моей фамилией, в котором запретили продавать мне вещи. Вот это позиция Демны [Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga]», – пояснил Киркоров в интервью адвокату Александру Добровинскому.
Артист пытался купить брендовую сумку в Дубае, но касса выдала запрет на продажу. В качестве причины отказа в обслуживании представители магазина назвали поддержку Киркоровым России и президента Владимира Путина.
Филлип Киркоров попытался приобрести вещь через друга. Однако и ему отказали. Впрочем, артист не слишком расстроился.
«Напугали голой жопой. Ну не будете – другие найдутся», – отметил певец.
Ранее «Телеканал 360» писал, что Киркоров подал в суд на певицу Любовь Успенскую. По словам артиста, женщина его сильно оскорбила.