Певица Алла Пугачева поделилась редким селфи
Исполнительница Алла Пугачева поделилась на своей странице в социальной сети редким селфи. На кадрах певица позирует в новом образе. Пугачева сменила прическу и использовала в качестве аксессуара черную шляпку.
Певица призналась, что принарядилась, поскольку собирается на юбилей Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом. Исполнителю исполнилось 70 лет.
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«Будем гулять «Пока не меркнет свет, пока горит свеча». Всем привет», — подписала фото артистка, сообщив, что пойдет на мероприятие в компании супруга, включенного в РФ в список иноагентов, Максимом Галкиным.