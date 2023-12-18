Жена Буйнова Алена опровергла наличие травмы у певца

Жена Александра Буйнова Алена опровергла в беседе с mk.ru, что у артист получил травму. Буйнова отметила, что не знает причины хромоты своего супруга. Она предположила, что певец "неудачно встал". Однако женщина заверила, что не стоит переживать за исполнителя. "Никакой травмы у него не было: ничего не происходило. Все в порядке, можете не волноваться", - заявила жена певца. Буйнова отметила, что если бы у певца возникли проблемы со здоровьем, то он не стал бы посещать концерт. 18 декабря mk.ru сообщил, что Александр Буйнов сильно хромал на новогоднем концерте. По данным издания, артистс трудом передвигался за кулисами, однако на сцене "зажигал" в дуэте с коллегой Аликой Смеховой. Певец не стал делиться подробностями своего состояния. Буйнов начал свою музыкальную карьеру в школьные годы, когда познакомился с Александром Градским. Артист дебютировал как клавишник в созданной мэтром группе "Скоморохи". В 1973 году Буйнов выступал клавишником ансамбля "Веселые ребята", а в 1989-м начал сольную карьеру.