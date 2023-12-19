Шоу «Аватар» покинул очередной конкурсант

Певица Лариса Долина скрывалась под виртуальной маской Мухи-Цокотухи на шоу "Аватар".
"Вы столько лет меня знаете. Узнать меня было не очень сложно. Хотя я скрывалась как могла. Я честно пыталась вас запутать. И мне очень нравился мой персонаж. Муха-Цокотуха мне понравилась тем, что она сверкающая, золотая и красивая. Я тоже люблю золото, но не как украшения, а просто как предмет любования", - призналась Долина.
В рамках шоу Муха-Цокотуха спела хит Coolio "Gangsta's Paradise". Члены жюри - Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Ида Галич, Ирина Понаровская и Сергей Лазарев - сначала попытались угадать личность другой конкурсантки - Василисы Прекрасной, - но не угадали. После этого жюри дружно выдвинуло мнение, что под аватаром Мухи-Цокотухи скрывается Долина. При этом Батрутдинов и вовсе признался, что во втором выпуске программы судьи приняли голос певицы за мужской.
"Низкий поклон вам за ваш талант, за то, что так экспериментируете. С вами никто не сравнится. Мы три передачи подряд называли только ваше имя, потому что так можете только вы", - заявил Лазарев.