Шоу «Аватар» покинул очередной конкурсант

"Вы столько лет меня знаете. Узнать меня было не очень сложно. Хотя я скрывалась как могла. Я честно пыталась вас запутать. И мне очень нравился мой персонаж. Муха-Цокотуха мне понравилась тем, что она сверкающая, золотая и красивая. Я тоже люблю золото, но не как украшения, а просто как предмет любования", - призналась Долина.