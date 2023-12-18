Собчак похвасталась кольцом с бриллиантом за миллиард рублей

Журналистка Ксения Собчак показала своим подписчикам в Telegram-канале дорогое украшение — кольцо с большим бриллиантом в форме сердца. Журналисты издания «Комсомольская правда» написали, что оно стоит около 10 миллионов долларов, то есть почти миллиард рублей.

© roscongress / Евгений Реутов

Telegram-канал Ксении Собчак

В статье отмечается, что телеведущая редко носит это украшение в повседневной жизни, предпочитая хранить его в сейфе. Огромный бриллиант весом 42 карата имеет форму сердца, это считается одной из самых дорогих огранок. Заказывая бриллиант такой формы, будущий владелец платит не только за камень, но и за утерянные осколки при его обработке.

Журналистам неизвестно, откуда у звезды это украшение. Оно могло быть подарено Собчак одним из ее бывших возлюбленных, учитывая состоятельность некоторых из них. В прошлом у нее были романы с миллиардером Умаром Джабраиловым и миллионером Александром Шусторовичем.