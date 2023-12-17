Миронов рассказал, почему Орбакайте не разговаривала с ним неделю

«Думаю: «Как же мне к ней подлизаться?» Надо же какие-то партнерские отношения наладить. И тут говорю: «Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня». Она спрашивает: «Какая?» Говорю: «Посмотри в глаза, я хочу сказать». <…> С тех пор неделю Кристина со мной не разговаривала», — вспомнил артист.