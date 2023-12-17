Актриса Самбурская призналась, что хотела бы пойти на оригинальное свидание

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась в Instagram, что бывшие возлюбленные не устраивали ей интересные свидания. Самбурская уточнила, что ей не везло на оригинальных мужчин. Артистка призналась, что хотела бы сходить на креативное свидание. "Обычно я креативлю", - заключила певица. Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию. В ноябре Самбурская заявила, что никогда бы не вышла замуж за певца Егора Крида. На вопрос ведущего передачи "Шоу Воли" о том, сыграла бы она свадьбу с Кридом или нет, Самбурская ответила: "Упаси Бог". Актриса заявила, что певец "глубоко женат на себе". Она уверена, что артист - нарцисс. Зрительницы шоу поддержали ее мнение из зала. В программе Самбурская также рассказала о своем новом романе. На момент съемки программы актриса встречалась с новым партнером около десяти дней. 16 декабря артистка заявила, что сейчас ни в кого не влюблена.