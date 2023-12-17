Дочь Пригожина пожаловалась на малый заработок

Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, в шоу «Ты не поверишь!», рассказала, что подрабатывает таксисткой.

Девушка работает с графиком 7/0. Даная отметила, что прим этом заработок все равно невелик.

«Если я не буду работать, то и денег не будет. Конечно, муж зарабатывает, но… Начинаешь зарабатывать 100 тысяч рублей — мало, хочешь 150, 150 зарабатываешь — мало, хочешь больше», — сказала она.

В прошлом году Даная вышла замуж за своего возлюбленного Евгения Ткаченко. В том же году у них родился сын, которому дали имя Даниэль, пишет gazeta.ru.

А осенью 2023 года стало известно, что Пригожина перенесла микроинсульт. Предположительно он был спровоцирован стрессом и проявившимися последствиями аварии, которая случилась шесть лет назад.