Дочь Пригожина пожаловалась на малый заработок
Даная Пригожина, дочь продюсера Иосифа Пригожина, в шоу «Ты не поверишь!», рассказала, что подрабатывает таксисткой.
Девушка работает с графиком 7/0. Даная отметила, что прим этом заработок все равно невелик.
«Если я не буду работать, то и денег не будет. Конечно, муж зарабатывает, но… Начинаешь зарабатывать 100 тысяч рублей — мало, хочешь 150, 150 зарабатываешь — мало, хочешь больше», — сказала она.
В прошлом году Даная вышла замуж за своего возлюбленного Евгения Ткаченко. В том же году у них родился сын, которому дали имя Даниэль, пишет gazeta.ru.
А осенью 2023 года стало известно, что Пригожина перенесла микроинсульт. Предположительно он был спровоцирован стрессом и проявившимися последствиями аварии, которая случилась шесть лет назад.
Даная замужем за сотрудником полиции по имени Евгений. Она призналась StarHit, что денег семье не хватает, поскольку им приходится снимать дом в Подмосковье, поэтому она при первой возможности вышла на работу в службу такси.