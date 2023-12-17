Лада Дэнс рассказала о работе в ресторане
Лада Дэнс в шоу «Привет, Андрей!» рассказала о том, как подрабатывала на жизнь в студенческие годы. Еще на первом курсе университета она начала петь в ресторане.
Как сообщает gazeta.ru, девушка исполняла и Modern Talking, и Виктора Салтыкова и Виктора Цоя.
«Мы очень хотели быть такими фирменными. Ресторан был такой немного затухающий. Пришла я, а там такие дядьки, им ничего не надо», — вспомнила Лада.
Персонал и посетители относились к артистке хорошо.
«На меня все молились. Пылинки сдували. Кормили котлетами. Я растолстела там буквально через три месяца», - посмеялась Дэнс.
Певица и актриса Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти миллион рублей. Отмечается, что певице могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если она не погасит долг.