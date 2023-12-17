Садальский назвал Белого* «абсолютно пустым местом»

Станислав Садальский высказался о личности артиста Анатолия Белого. Он считает, что тот предатель – сначала бросил жену, а потом – Родину.

Садальский рассказал, что когда-то в Анатолия влюбилась уже известная на тот момент артистка Марина Голуб. Она была гораздо старше Белого и всюду продвигала молодого супруга. Без ее помощи, уверен Садальский, Белый никогда бе не сделал такую карьеру.

«Кто такой Анатолий Белый? Это просто никто! Это абсолютно пустое место! Я его давно знаю, его Марина Голуб вытащила из грязи, таскала везде за собой, представляла везде как мужа. А он полный ноль!» — возмущен артист.

Анатолий же встал на ноги и развелся с Голуб. Женился на своей любовнице, завел детей. А год назад уехал с семьей в Израиль, пишет Экспресс Газета.

Не так давно в интервью Белый рассказал, хочет ли возвращаться на родину. Его отрицательный ответ был обоснован тем, что публика больше не питает к нему уважения.