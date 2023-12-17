Жасмин женит сына в национальных традициях

Жасмин (Сара Шор) в эфире шоу «Ты не поверишь!» сообщила, что ее 26-летний сын Михаил Семендуев собирается жениться.

Михаил некоторое время скрывал от матери серьезные отношения с Евой Хачатурян. И поставил артистку перед фактом, что сделал любимой девушке предложение и уже планирует свадьбу.

Ева всерьез занималась фигурным катанием, позднее выбрала журналистику. Жасмин со своей девушкой сын ранее не знакомил.

Сейчас певица помогает молодым перейти в новый статус по всем канонам, информирует gazeta.ru.

«До свадьбы надо дожить, сделать красивое обручение, сватовство по нашим традициям. У меня есть еще два ребенка, я хочу, чтобы они знали наши традиции, традиции горских евреев», — объяснила певица.

На следующей неделе планируется торжественное сватовство. Затем церемония обручения, где жених с невестой публично подтвердят свое решение вступить в брак, а родители составят договор, где будет указано, сколько денег семья потратит на торжество и как обеспечит будущую молодую семью