«Семейная аудитория спасает»: сборы кинотеатров в России выросли почти на 70%

«В целом, если подводить предварительные итоги 2023 года, он будет с цифрами примерно 38 млрд рублей. Это достаточно серьезно относительно цифр предыдущего года, - на 67% больше по кассовым сборам и на 54% по зрителям. Но не будем забывать, что цифры последнего, допандемийного 2019 года, очень далеки от наших текущих реалий. Мы идем в 2023 году с падением 28% по сборам к 2019 году, а по зрителям – почти на 42% за счет роста цены билета и того, что кинотеатры пытаются удерживать алгоритмы кинохождения аудитории на тонкой грани», - рассказал Исаев НСН.