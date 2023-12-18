«Семейная аудитория спасает»: сборы кинотеатров в России выросли почти на 70%
Кассовые сборы кинотеатров в России почти на 70% превзошли прошлогодние. В 2023 году они составили порядка 38 млрд рублей, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«В целом, если подводить предварительные итоги 2023 года, он будет с цифрами примерно 38 млрд рублей. Это достаточно серьезно относительно цифр предыдущего года, - на 67% больше по кассовым сборам и на 54% по зрителям. Но не будем забывать, что цифры последнего, допандемийного 2019 года, очень далеки от наших текущих реалий. Мы идем в 2023 году с падением 28% по сборам к 2019 году, а по зрителям – почти на 42% за счет роста цены билета и того, что кинотеатры пытаются удерживать алгоритмы кинохождения аудитории на тонкой грани», - рассказал Исаев НСН.
Эксперт отметил, что семейная аудитория продолжает ходить в кино, особенно на крупных проектах, а молодежь и подростки теперь редко выбирают кинотеатры.
Роман Исаев отметил, что кинотеатрам помог фильм «По щучьему велению», заработавший 2,3 млрд рублей. Сейчас же хорошие перспективы имеют «Бременские музыканты» и второй «Холоп».
Тем не менее, в 2023 году в России закрылось порядка 130 кинотеатров, сообщил член совета АВК.
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