Довлатова рассказала об удивительной диете

Алла Довлатова была гостьей шоу НТВ «Ты не поверишь!». Звезда рассказала, что худеет, сидит на диете, причем очень необычной. Результат – минус четыре килограмма за неделю. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Эту диету ей подобрал врач-эндокринолог. Называется она метаболической, требует почти полного отказа от углеводов. То есть худеющий употребляет жиры и белки. Анна в основном питается салом. Конечно, без хлеба.

«За счет этого жиры, которые ты употребляешь, начинают „съедать“ твои собственные», - объяснила Довлатова.

Телеведущая подчеркнула, что ни в ком случае нельзя садиться на такую диету без обследования и консультации с медиками, поскольку имеется множество противопоказаний.

Довлатова поделилась, что каждая женщина мечтает быть красивой, но с возрастом становится тяжелее сохранять молодость.