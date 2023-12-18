«Никогда не был «чистым»: друг Перри раскрыл правду о наркозависимости актера

Актер Мэттью Перри так и не смог избавиться от наркотической зависимости и никогда не был «чист». Об этом рассказал его друг, который попросил не раскрывать свое имя.

— Он никогда не был «чистым». Это очень печально. Вы знаете, это самая большая ложь, которую он сказал, вероятно, самому себе. Он мог быть манипулятором, когда дело доходило до его борьбы с употреблением наркотиков. Но это была такая борьба, такая битва, и он сражался каждый день до конца, — признался он в беседе с The Daily Mail.

Аналогичного мнения придерживается и его бывшая возлюбленная Кейти Эдвардс, которая обратила внимание на его последнюю фотографию в личном блоге и пророческую подпись под ней. Пара состояла в отношениях в 2006 году, когда известный актер еще употреблял запрещенные вещества.