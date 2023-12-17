Маша Распутина собирается вернуть свое настоящее имя
Маша Распутина призналась, что устала от своего сценического псевдонима. 59-летняя певица хочет вернуть свое настоящее имя.
В свое время поэт-песенник Леонид Дербенев посоветовал ей взять себе звучный псевдоним.
Так, фамилию она «скопировала» у знакомой семьи с ее малой родины. А имя пришлось сменить, поскольку на сцене царствовала Алла Пугачева, - пишет Экспресс Газета.
«Я Алла Николаевна Агеева, запомните! Вообще, мое настоящее имя Олена», — заявила Распутина.
В ближайшее время звезда планирует поменять паспорт. Алла-Маша уверена, что что чужое имя не лучшим образом сказалось на ее судьбе. Впрочем, чтобы не эпатировать публику, на сцене она так и останется Машей Распутиной.
Звезда 90-х Маша Распутина впервые после долгого перерыва дала сольный концерт в Москве. Похоже, что семейная жизнь захватила певицу с головой, и ей пришлось надолго оставить сценические выступления. Ее концерт, который прошел на днях, напомнил о народной любви к творчеству артистки: в зрительном зале негде было яблоку упасть.