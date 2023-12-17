Антонов о личной жизни: «Не бередите раны»
Юрий Антонов сообщил журналистам, что жениться в четвертый раз не собирается. Все равно, по словам 78-летнего народного артиста России, перегнать коллегу по шоу-бизнесу Игоря Саруханова, только что оформившего седьмой развод, у него не получится, информирует издание kleo.
«Не бередите раны! Три раза я уже был женат. Так что хватит, больше не собираюсь. К тому же не смогу конкурировать с моим другом Игорем Сарухановым, который уже в седьмой раз развелся. Знаете, в моей жизни было столько красивых девушек! Но все позади!» - заявил он.
Сейчас Юрий Михайлович старается вести размеренную загородную жизнь и заботиться о своем здоровье. В первую очередь речи идет о качественном питании. Так, в его рационе много зелени и обязательно присутствуют гранаты. Антонов считает этот фрукт самым лучшим и полезным.
Артист давно не может восстановиться после травмы колена, полученной несколько лет назад. В 2021 году певцу заменили искусственный сустав, однако операция (третья по счету) не облегчила самочувствие звезды. Юрий Антонов проводит много времени в реабилитационных клиниках.