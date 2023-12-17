Антонов о личной жизни: «Не бередите раны»

«Не бередите раны! Три раза я уже был женат. Так что хватит, больше не собираюсь. К тому же не смогу конкурировать с моим другом Игорем Сарухановым, который уже в седьмой раз развелся. Знаете, в моей жизни было столько красивых девушек! Но все позади!» - заявил он.