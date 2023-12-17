Наталья Штурм предположила, что ее неприятности неслучайны
На Наталью Штурм в последнее время обрушились неприятности. Ее обворовал бойфренд. Сама певица получила ушибы, едва не попав под колеса машины. Да еще водитель не оказал пострадавшей никакой помощи. В квартире дочери случился пожар, загорелась электропроводка. Девушка попала в больницу, сообщает 5 Канал
Певица предположила, что дело в колдовстве, а не в череде случайностей.
«Я недавно принимала участие в одном очень интересном проекте, и там была настоящая ведьма. Она вокруг меня все ходила и ходила, а затем специально обронила иголку с ниткой. Я думаю, это может быть как-то связано», — считает Наталья.
11 декабря Наталья Штурм чуть не попала под колеса автомобиля. Стало известно, что обидчик не признает последствий своего действия и подал на певицу Наталью Штурм заявление в полицию.