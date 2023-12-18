Ксения Бородина рассказала, как хочет отметить Новый год

<p><strong>Ксения Бородина</strong>, популярная телеведущая в России, известна своей активностью в социальных сетях, где она регулярно общается с поклонниками и делится личными историями. Она часто проводит сессии «вопрос-ответ» в своем блоге, и 18 декабря стал одним из таких дней, как сообщает портал <a href="https://boda.su/posts/id21991-ksenija-borodina-rasskazala-kak-otmetit-novyj-god" target="_blank" rel="noopener">boda</a>. В этот день поклонники получили возможность взаимодействовать с ней напрямую.</p> <p>Люди в России всегда интересуются тем, как знаменитости празднуют <strong>Новый год</strong>, будь то участие в корпоративных мероприятиях или времяпровождение в кругу семьи и друзей. Был большой интерес узнать, какие планы у Бородиной на предстоящие праздники.</p> <p>Бородина открыто поделилась своими намерениями отметить Новый 2024 год. Первоначально она планировала провести вечер в доме своей подруги <strong>Ольги Орловой</strong>, но в связи с большим числом приглашенных и ранним отходом ко сну дочери Орловой, планы были изменены. Теперь Ксения решила устроить празднование <strong>у себя дома</strong>, что принесло ей радость и удовлетворение.</p>