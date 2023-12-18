Ксения Бородина рассказала, как хочет отметить Новый год

<p><strong>Ксения Бородина</strong>, популярная телеведущая в&nbsp;России, известна своей активностью в&nbsp;социальных сетях, где она регулярно общается с&nbsp;поклонниками и&nbsp;делится личными историями. Она часто проводит сессии &laquo;вопрос-ответ&raquo; в&nbsp;своем блоге, и&nbsp;18 декабря стал одним из&nbsp;таких дней, как сообщает портал <a href="https://boda.su/posts/id21991-ksenija-borodina-rasskazala-kak-otmetit-novyj-god" target="_blank" rel="noopener">boda</a>. В&nbsp;этот день поклонники получили возможность взаимодействовать с&nbsp;ней напрямую.</p> <p>Люди в&nbsp;России всегда интересуются тем, как знаменитости празднуют <strong>Новый год</strong>, будь то&nbsp;участие в&nbsp;корпоративных мероприятиях или времяпровождение в&nbsp;кругу семьи и&nbsp;друзей. Был большой интерес узнать, какие планы у&nbsp;Бородиной на&nbsp;предстоящие праздники.</p> <p>Бородина открыто поделилась своими намерениями отметить Новый 2024 год. Первоначально она планировала провести вечер в&nbsp;доме своей подруги <strong>Ольги Орловой</strong>, но&nbsp;в&nbsp;связи с&nbsp;большим числом приглашенных и&nbsp;ранним отходом ко&nbsp;сну дочери Орловой, планы были изменены. Теперь Ксения решила устроить празднование <strong>у&nbsp;себя дома</strong>, что принесло ей&nbsp;радость и&nbsp;удовлетворение.</p>

Шоу-бизнес
Ольга Орлова
Ксения Бородина