Могила Градского остается без памятника

Наследники Александра Градского не перестают конфликтовать. Старшие дети считают себя обделенными, решение суда несправедливым, а вдову отца – мошенницей. Марина Коташенко, в свою очередь, обвиняет Даниила и Марию в искажении фактов и не уступает ни на шаг.

Конфликт продолжается, при этом на могиле на Ваганьковском Градского второй год нет памятника.

Даниил Градский ранее рассказывал, что проект монумента уже готов, пишет СтарХит. Над ним работали известные мастера, хорошо знавшие самого мэтра.

По его словам, найдены и средства. Но Коташенко, у которой все полномочия на могилу, всячески препятствует довести дело до конца.

У вдовы иное мнение.

«На самом деле я много раз лично обращалась к Марии и Даниилу с предложением об установке памятника, звонила и даже направляла им официальное письмо, которое они проигнорировали. Теперь понятны их мотивы — желают продолжать сниматься в передачах и спекулировать на имени отца», - заявила Коташенко.