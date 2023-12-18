Равшана Куркова стала чаще публиковать фотографии с детьми

О второй беременности Куркова рассказала только через три месяца после рождения дочери. Сейчас артистка отправилась в отпуск с детьми и периодически показывает поклонникам кадры с отдыха. На одном из снимков Равшана позирует с сыном. Актриса надела рубашку и джинсы, Гаспар стоит в брюках и футболке. Артистка нежно держит в ладонях лицо мальчика.