Равшана Куркова стала чаще публиковать фотографии с детьми
О второй беременности Куркова рассказала только через три месяца после рождения дочери. Сейчас артистка отправилась в отпуск с детьми и периодически показывает поклонникам кадры с отдыха. На одном из снимков Равшана позирует с сыном. Актриса надела рубашку и джинсы, Гаспар стоит в брюках и футболке. Артистка нежно держит в ладонях лицо мальчика.
Гаспар появился на свет в 2020 году. Тогда избранников артистки был владелец спортклуба Rocky Road Сергей Амарян. После появления на свет малыша пара рассталась. Отца дочери Равшана скрывает от общественности.
Напомним, Равшана Куркова сообщила, что назвала свою дочь Самирой.