Кардиолог рассказал о последствиях операции для Агутина

Российский музыкант Леонид Агутин недавно перенес операцию по удалению тромба. Сейчас знаменитость проходит реабилитацию. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как в дальнейшем может сложиться ситуация со здоровьем артиста.

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По словам медика, теперь Агутину необходимо соблюдать ряд правил, чтобы избежать повторного формирования тромбов, которые могут даже стать причиной инфаркта. Кондрахин также предостерег звезду от повторения судьбы певца Юрия Шатунова, который страдал от сердечных недугов.

— Требуется лечение, чтобы была профилактика этих ситуаций. Компрессионное белье есть, чулки, носки, чтобы снизить образование тромбов, либо препараты пить постоянно. Если ситуация была, то вероятность повторного тромбообразования может быть. Тромб может пойти выше к сердцу, могут возникнуть инсульты или инфаркты. Врачи об этом знают, — рассказал Андрей Кондрахин порталу popcornnews.ru.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно 8 декабря. В СМИ сообщалось, что ближайшие концерты Леонида Агутина в начале января в Сочи и Дубае могут быть отменены точно так же, как и предновогодние корпоративы: сейчас все зависит от времени, необходимого звезде для реабилитации.

9 декабря Леонид Агутин рассказал, что его отправили на срочную операцию, где ему удалили блуждающий тромб.