Писатель Додолев: Градский считал, что Макаревич присвоил труды коллег по группе

Писатель Евгений Додолев, близкий друг композитора Александра Градского, рассказал о словах мэтра относительно творчества группы "Машина времени" и ее лидера Андрея Макаревича. Слова Додолева передает aif.ru. "Была команда, в которой было именно коллективное музицирование. Он [Макаревич] перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда", - говорил мэтр о Макаревиче со слов Додолева. Градский считал, что именно из-за присвоения трудов своих коллег у Макаревича возникали разногласия с коллегами по группе. "Был Маргулис, был Кутиков, был Кавагоэ, был Подгородецкий! Никто не помнит, что Подгородецкий написал вообще "Поворот", между нами говоря", - отмечал композитор. При этом Додолев отметил, что Градский ценил и любил Макаревича - композитор резко высказывался о музыканте, так как привык судить без пощады и спрашивать по всей строгости. "Ярлыки развешивал легко и ничьих чувств не щадил: вел себя по-мальчишески. Однако ему прощали колкости, понимая, что злости нет, только ирония и ерничество", - подчеркнул писатель. Недавно Додолев вспомнил слова композитора о Пугачевой. По его словам, Градский был уверен, что съемки с различных концертов Пугачевой были сделаны в пяти-шести местах, создавая видимость постоянных выступлений артистки.