Бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуальном насилии

Барабанщика рок-группы Mötley Crüe и бывшего мужа Памелы Андерсон Томми Ли обвинили в сексуальном насилии, пишет Rolling Stone. Женщина обратилась в суд с иском и указала, что инцидент произошел в 2003 году на борту вертолета. Она требует от музыканта компенсацию, посколько, по ее словам, долгие годы после нападения страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Женщина утверждает, что в 2002 году познакомилась с пилотом по имени Дэвид Марц, и спустя продолжительное время знакомства он пригласил ее на обзорную экскурсию на вертолете. На борту с ними оказался Ли. Истица утверждает, что мужчины пили алкоголь, нюхали кокаин и курили марихуану, однако она сама отказалась.

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В какой-то момент, по ее словам, Марц через наушники приказал ей подняться в кабину и сесть на колени Ли, чтобы обзор был лучше. «Чувствуя огромное давление», она согласилась, говорится в иске. По ее словам, почти сразу же Ли начал трогать ее за интимные места и целовать, а когда она попыталась отстраниться, «он стал еще более напористым».

К этому моменту истица была в слезах, но ей некуда было идти — она была заблокирована, и не могла покинуть кабину, — говорится в иске.

Женщина указала, что предполагаемое нападение вызвало у нее «сильное потрясение, горе, унижение, стыд и чувство вины». По ее словам, она не сообщила об этом в полицию, поскольку считала, что ее не воспримут всерьез. Сам Марц погиб в авиакатастрофе в августе 2015 года, его четыре раза лишали пилотной лицензии за нарушения.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул Малак заявила, что французского актера Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании. Ранее несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии.