Тимати объяснил, почему больше не дает концерты
Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, в последнее время практически не выпускает новых композиций и не выступает с сольными концертами. Ситуацию рэпер объяснил журналистам издания thevoicemag.
«Сейчас я не хочу соревноваться с молодыми артистами. Я не собираюсь держаться до конца, сопротивляться. Есть столько других интересных вещей в жизни, которые я еще не попробовал, сфер, в которых себя не реализовал. Вот ими я и буду заниматься», — сказал Тимати.
Сейчас основные силы у музыканта уходят на бизнес. У него есть несколько крупных проектов, в том числе, в сфере общественного питания.
Напомним, Тимати пообещал, что рано или поздно даст большой концерт, на котором споет все самые известные свои хиты.
Популярный российский певец Тимати рассказал в интервью «Газете.Ru», что намеревается голосовать на выборах в 2024 году за Владимира Путина, так как считает его сильнейшим лидером. Рэпер напомнил, что в 2018 году попал в список доверенных лиц Владимира Путина. Он добавил, что в следующем году также готов стать доверенным лицом российского лидера, если оргкомитет администрации предоставит ему такую возможность.