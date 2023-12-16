Тимати объяснил, почему больше не дает концерты

«Сейчас я не хочу соревноваться с молодыми артистами. Я не собираюсь держаться до конца, сопротивляться. Есть столько других интересных вещей в жизни, которые я еще не попробовал, сфер, в которых себя не реализовал. Вот ими я и буду заниматься», — сказал Тимати.