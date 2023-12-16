Против хирурга Вдовина возбудили уголовное дело

Следователи возбудили против известного пластического хирурга Александра Вдовина уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Ранее администрация ресторана Lamborghini написала на Вдовина заявление после кражи бокалов Cristal D'Arques на 1 млн рублей.

По данным канала, Вдовин не смог внятно объяснить, как бокалы попали к нему. Первоначально он рассказал, что приобрел их у официанта за 6 тыс. рублей, затем сообщил, что посуда стала своего рода компенсацией за оплаченное вино, которое сотрудники ресторана должны были представить ему бесплатно.