Самбурская сравнила работу своих продюсеров

Настасья Самбурская в канун Нового года представила новый клип на песню «Безответная». Это первая совместная работа артистки с новой командой: поэтом Михаилом Гуцериевым и продюсером Дарьей Кузнецовой.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская дебютировала на сцене в качестве певицы в 2016-м году с песней «Плохие мальчики». На тот момент артистка сотрудничала с продюсером Виктором Дробышем. Но спустя четыре года Самбурская подала в суд на Дробыша из-за того, что тот, по ее мнению, не занимался ее раскруткой. Суды, которые продолжались два года, актриса проиграла.

Песня «Безответная» и клип на нее вошли в сериал «Вселенная GM», автором которого является продюсер Дарья Кузнецова. Кузнецова написала музыку, а Гуцериев – текст песни.

Самбурская объяснила журналистам портала prozvezd, что видит «огромную разницу» между тем, как работают с артистами Дробыш и Кузнецова.

«Конечно, разница огромная. В работе с Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой мы сразу от слов перешли к делу. Как раз этого и не было у меня в работе с предыдущим продюсером. На протяжении долгого времени было очень много разговоров и очень мало дела», - сказала она.