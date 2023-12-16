Соседов: «Да я это шоу никогда не смотрел»

«Вместо меня в шоу взяли Пригожина. Шоу с ним я не видел (да я это шоу и со своим участием никогда не смотрел). Поэтому я ничего сказать не могу. И вообще, здесь мнения и оценки должны давать зрители, ведь это для них делается каждое шоу, а вовсе не для тех персон, которые в нем снимаются».