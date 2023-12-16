Соседов: «Да я это шоу никогда не смотрел»
Сергей Соседов отказался принимать участие в белорусском шоу «Фактор Бай» из-а большой загруженности. Он не мог совмещать съемки в программе «За гранью» в Москве и «Фактор Бай» в Минске, пишет «Московский Комсомолец».
Музыкальный критик признался, что уставал так, что заработал упадок сил и бессонницу. Поэтому сам решил уйти.
Организаторы шоу пригласили ему на замену Пригожина. Соседов прокомментировал ситуацию:
«Вместо меня в шоу взяли Пригожина. Шоу с ним я не видел (да я это шоу и со своим участием никогда не смотрел). Поэтому я ничего сказать не могу. И вообще, здесь мнения и оценки должны давать зрители, ведь это для них делается каждое шоу, а вовсе не для тех персон, которые в нем снимаются».
Ранее музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с «Пятым каналом» признался, что планирует встретить Новый год с мамой.