Леонтьев собирается дать закрытый концерт в Дубае

Еще недавно публика волновалась о судьбе Валерия Леонтьева – певец давно не появлялся в России, не посещал светских мероприятий, не общался с журналистами. Тогда публично высказался Филипп Киркоров, объяснивший, что находится на связи с Валерием Яковлевичем, и у того дела в полном порядке.

Накануне стало известно, что Леонтьев готовит концерт для русскоязычной тусовки в Дубае. Как информирует Экспресс газета, Леонтьев прилетит в ОАЭ из США, где он много лет проживает в Майами.

Сообщается, что открытой продажи билетов на выступление Леонтьева не будет, вход на концерт строго по приглашениям.