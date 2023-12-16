Леонтьев собирается дать закрытый концерт в Дубае
Еще недавно публика волновалась о судьбе Валерия Леонтьева – певец давно не появлялся в России, не посещал светских мероприятий, не общался с журналистами. Тогда публично высказался Филипп Киркоров, объяснивший, что находится на связи с Валерием Яковлевичем, и у того дела в полном порядке.
Накануне стало известно, что Леонтьев готовит концерт для русскоязычной тусовки в Дубае. Как информирует Экспресс газета, Леонтьев прилетит в ОАЭ из США, где он много лет проживает в Майами.
Сообщается, что открытой продажи билетов на выступление Леонтьева не будет, вход на концерт строго по приглашениям.
Все титулы в эстрадных владениях уже разобраны. Есть Король, Император, Императрица, Принц и Царица на сцене. И только Валерий Леонтьев не обладает никаким званием. Филипп Киркоров объяснил, почему.