Лидер «7Б» ответил экс-солистке «Миража» на критику концертов в зоне СВО

Лидер российской рок-группы "7Б" Иван Демьян ответил экс-солистке "Миража" Светлане Разиной на критику концертов в зоне СВО. Об этом он поговорил с изданием "Абзац".

Лидер «7Б» ответил назвавшей «дурью» концерты в зоне СВО Разиной
© РИА Новости

объяснил, что находящиеся в зоне спецоперации российские военные ждут поддержки от музыкантов.

"Я не знаю, под чем была Светлана, что у нее в голове и как она с этим живет", - размышляет Демьян.

Музыкант уточнил, что в 2023 году побывал в зоне спецоперации, в том числе на передовой, не менее десяти раз.

"Ребята всегда благодарят нас за поддержку. Один боец сказал: "У меня от твоих песен раны затягиваются". Их важно поддерживать творчеством", - заключил он.

Накануне Разина резко осудила концерты в зоне СВО, назвав их "дурью"

. "Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!" — возмутилась Разина.

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Светлана Разина
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