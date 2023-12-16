Лидер «7Б» ответил назвавшей «дурью» концерты в зоне СВО Разиной

Лидер «7Б» ответил экс-солистке «Миража» на критику концертов в зоне СВО
Лидер российской рок-группы "7Б" Иван Демьян ответил экс-солистке "Миража" Светлане Разиной на критику концертов в зоне СВО. Об этом он поговорил с изданием "Абзац".
объяснил, что находящиеся в зоне спецоперации российские военные ждут поддержки от музыкантов.
"Я не знаю, под чем была Светлана, что у нее в голове и как она с этим живет", - размышляет Демьян.
Музыкант уточнил, что в 2023 году побывал в зоне спецоперации, в том числе на передовой, не менее десяти раз.
"Ребята всегда благодарят нас за поддержку. Один боец сказал: "У меня от твоих песен раны затягиваются". Их важно поддерживать творчеством", - заключил он.
Накануне Разина резко осудила концерты в зоне СВО, назвав их "дурью"
. "Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!" — возмутилась Разина.