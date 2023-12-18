Ирина Пинчук и Арай Чобанян объяснили выбор имени для младшего сына

Экс-участница «Дома-2» в первый день зимы стала мамой во второй раз. У них с мужем Араем Чобаняном родился сын, которого пара назвала Алан (ударение на первую букву). Теперь подписчики атакуют супругов вопросами по поводу выбора имен для своих детей. «Ирина, а русские имена для детей вам не нравятся?» — спросили маму Давида и Алана.

Ирина ответила, что они с мужем выбирали имена, созвучные с фамилией и отчеством. «Думаю, что имя Иван, Игорь, Андрей и т.д. не совсем созвучны с Чобанян Араевич», — объяснила бывшая участница телестройки.

«Имя Давид нам обоим понравилось, благородное, красивое. Для второго сына хотели просто красивое имя. И долго не могли придумать. Мне приснилось, что моего второго ребенка назовут Алан. И все, я просыпаюсь и понимаю: мне нравится это имя. Ире предложил, ей тоже очень понравилось», — внес конкретику Арай Чобанян на своей странице в запрещенной сети.