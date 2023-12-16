Хилькевич объяснила, почему плакала в день рождения дочери

«Так хочется передать ей свой опыт, хочется показать ей жизнь так, чтобы она не совершала моих ошибок. Я не хочу, чтобы она шла по моему пути. Но я не знаю, как это сделать. Я очень надеюсь, что она не повторит мою боль. Доченька, я очень хочу, чтобы твоя дорога к твоему счастью была легче, чем у меня», — сказала Хилькевич