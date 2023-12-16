Хилькевич объяснила, почему плакала в день рождения дочери
У старшей дочери актрисы Анны Хилькевич день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. Анна в микроблоге призналась, что даже расплакалась в этот праздник - от любви. Так ей хотелось уберечь малышку от будущих проблем и невзгод!
«Так хочется передать ей свой опыт, хочется показать ей жизнь так, чтобы она не совершала моих ошибок. Я не хочу, чтобы она шла по моему пути. Но я не знаю, как это сделать. Я очень надеюсь, что она не повторит мою боль. Доченька, я очень хочу, чтобы твоя дорога к твоему счастью была легче, чем у меня», — сказала Хилькевич
Также Анна показала трогательный семейный ролик, показавший разные годы из жизни девочки, - пишет портал thevoicemag.
«Она уникальная и многогранная. Еще маленькая, но уже очень мудрая, целостная, знающая цену словам и поступкам. Она может стиснуть зубы и добиться всего, чего хочет! Обернуть любые обстоятельства себе в плюс. В этом ее завидная сила духа», - объяснила молодая мама.
Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.