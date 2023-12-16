Сын Королевой строит карьеру певца

Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, сейчас активно выступает в московских клубах вместе со своей подругой Мелиссой. Он поет, она танцует.

Как пишет «Комсомольская Прада», Архип носит обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки, хотя никакой информации о свадьбе в прессе и социальных сетях не было.

Архип возмужал, прибавил в весе и из худенького юноши превратился в упитанного молодого мужчину, очень похожего на свою маму. Правда, сравниться с ней певческим талантом у наследника звезды пока не получается. Но публика принимает дуэт благосклонно.