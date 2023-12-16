Друг Градского рассказал о гонорарах Пугачевой в 90-е

"Он тогда меня удивил, сказав, что Алла Борисовна с конца 80-х годов мало зарабатывала, потому что давала мало концертов из-за проблем с голосом. Вот его цитата: "У нее деньги были только с корпоративов. Там – да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление. Но это было два раза в год", - привел отрывок из интервью он.