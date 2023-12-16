Экс- участник шоу «Дом-2» отправится в зону СВО

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов отправился добровольцем на спецоперацию. Он подписал контракт в Ханты-Мансийском автономном округе.

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«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — сказал Задойнов, его слова передает Starhit. Он добавил, что отправился на фронт для защиты суверенитета страны.

По данным издания, 15 декабря Задойнов заключил контракт в Нижневартовске, а уже 16 должен будет отправиться в зону боевых действий. По словам самого Задойного, семья одобрила его выбор.